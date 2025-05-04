«Держит слово»: Вучич посетит Москву 9 мая после болезни

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Вучич прилетит на парад Победы в Москве

«Держит слово»: Вучич посетит Москву 9 мая после болезни

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
День Победы 9 Мая

Врачи рекомендовали сербскому лидеру отдыхать.

Президент Сербии Александр Вучич заболел, однако не забыл про свое обещание и прибудет на парад Победы в Москве. Про визит главы государства рассказал министр финансов Синиша Мали в эфире RTS.

«С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал — от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с Путиным. <…> Единственное, что могу сказать, зная его, с учетом того, что он держит слово, что будет там (в Москве. — Прим. ред.), то он свое слово сдержит», — указал экономист.

По словам министра, медработники посоветовали сербскому лидеру побольше отдыхать и спокойно проводить время. Уточнялось, что через несколько дней Вучич свяжется с общественностью.

К тому же телекомпания RTS сообщила, что Вучич заболел в ходе посещения Соединенных Штатов, вследствие чего принял решение вернуться в Сербию. В дальнейшем в СМИ уточняли, что сербского президента госпитализировали после прибытия из США.

Кардиолог Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде Драган Динчич заявлял, что вероятной причиной ухудшения самочувствия Вучича стало резкое повышение давления. По словам врача, показатели давления главы государства составили 165/98. Позднее сербского лидера выписали из больницы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вучич подтвердил приезд в Москву вопреки угрозам.

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