Украинские мигранты работают на лесоповалах в Финляндии

Для украинских мигрантов в Финляндии подготовили программу профессиональной переподготовки, беженцам предлагают освоить профессию лесоруба. С таким заявлением выступила в эфире местная телерадиокомпания Yle.

«Мы стремимся к тому, чтобы украинские учащиеся получили как опыт, так и базовые знания о финском лесоводстве, смогли лучше справляться с работой», — передает радиостанция слова одного из преподавателей.

Журналисты отмечают, что на данном этапе программа — всего лишь эксперимент, дальнейшее ее развитие будет зависеть от результатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут увеличить штраф за незаконное трудоустройство мигрантов. Последний масштабный пересмотр санкций за данное нарушение прошел в 2016 году. Поэтому увеличение суммы штрафов с учетом инфляции предложившие повышение парламентарии считают обоснованным. Так по задумке, должностные лица, взявшие на работу иностранных граждан без соответствующих разрешений, будут оштрафованы на сумму до 350 тысяч рублей, а юридические — до двух миллионов рублей.