Зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2028 году

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Рост доходов ожидает и в 2025-м.

Зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2028 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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К 2028 году в России ожидается рост средней номинальной зарплаты до 132 940 рублей в месяц, что превышает текущий уровень доходов более чем в полтора раза. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства экономического развития, опубликованного в Telegram-канале.

«Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года», — указано в сообщении.

В министерстве также представили прогноз, согласно которому в 2025 году средний заработок сотрудников достигнет 102 728 рублей, что на 16,8% больше, чем в 2024 году.

Согласно информации, предоставленной Федеральной службой государственной статистики, в 2024 году произошло повышение номинальной заработной платы на 18,3%. Таким образом, средний доход жителей России достиг 87 952 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 марта 2025 года в России в действие вступили несколько новых законодательных актов. Эти изменения затронут области социальной защиты, финансов и услуг. Среди них запуск реестра должников и повышение пенсии.

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