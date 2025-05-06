Венгрия выступила против вступления Украины в Европейский союз

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что интеграция Украины в Европейский союз может повлечь значительные экономические издержки и рост миграционного давления.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Вступление Украины в Европейский союз грозит опасностью для всего Старого света, ведь в этом случае его страны ждет нашествие украинских гастарбайтеров и мафии. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он призвал венгров принять участие в опросе, который сейчас проводится по всей стране, и выступить против вступления Киева в ЕС. Это позволит избежать в том числе и огромных убытков. В канцелярии премьер-министра Венгрии подсчитали возможный экономический ущерб.

«Конфликт между Россией и Украиной уже стоил Венгрии 20 миллиардов евро, но это небольшие деньги по сравнению с теми, которые надо будет выделить на вступление Украины в Евросоюз», — заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Ранее в Будапеште неоднократно отмечали желание Брюсселя принять Украину в Евросоюз до 2030 года, но правительство Венгрии решительно выступает против — прежде всего, чтобы не обанкротить свою страну.

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