Выпускников медвузов могут обязать работать в госклиниках
В случае невыполнения условий им будет грозить штраф до 300% от стоимости их обучения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Выпускникам медицинских вузов, которые учились за счет бюджета и не захотели затем работать в государственных клиниках, могут установить штраф — 300% от стоимости обучения. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект уже разместили на портале правовой информации.
Если его примут, все медики обязаны будут проходить распределение и работать по специальности минимум три года. В Минздраве пояснили, что это позволит восполнить дефицит кадров.
Сейчас до 40% выпускников медвузов идут работать в частные клиники или вообще переходят в другую сферу.
80%
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