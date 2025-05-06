Выпускников медвузов могут обязать работать в госклиниках

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В случае невыполнения условий им будет грозить штраф до 300% от стоимости их обучения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Выпускникам медицинских вузов, которые учились за счет бюджета и не захотели затем работать в государственных клиниках, могут установить штраф — 300% от стоимости обучения. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект уже разместили на портале правовой информации.

Если его примут, все медики обязаны будут проходить распределение и работать по специальности минимум три года. В Минздраве пояснили, что это позволит восполнить дефицит кадров.

Сейчас до 40% выпускников медвузов идут работать в частные клиники или вообще переходят в другую сферу.

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