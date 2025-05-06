Прокуратура Москвы напомнила о штрафах за запуск дронов в столице

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Административная ответственность вполне может перетечь в наказание уже за уголовное преступление.

Прокуратура Москвы напомнила о штрафе за запуск БПЛА

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Штраф в виде 50 тысяч рублей грозит гражданам за запуск любых летательных аппаратов в Москве. Об этом столичная прокуратура напомнила в преддверии Дня Великой Победы в официальном Telegram-канале.

«В столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд», — рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре обратили внимание, что ответственность ждет не только физических лиц, но и юридических. Так, им грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.

В период празднования 80-летия Великой Победы над фашизмом также строго запрещено запускать пиротехнику в местах массового скопления людей. К тому же, административная ответственность вполне может перетечь в наказание уже за уголовное преступление, если действия нарушителей повлекут тяжкие последствия.

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