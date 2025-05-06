Приближают свою победу: как герои СВО готовятся к параду на Красной площади
Герои СВО примут участие в параде Победы
Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru
Они доказали в бою, что достойны пройти по брусчатке у стен Кремля.
Герои специальной военной операции, которые приближают нашу победу, пройдут по главной площади страны 9 мая. В строю соберутся те, кто мужественно сражается с противником и сейчас несет боевое дежурство.
Для каждого из них — большая честь участвовать в параде, посвященном 80-летию Победы.
С бойцами встретился военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. С начала СВО он сделал десятки репортажей с передовой.
В параде Победы примут участие лучшие из лучших — ветераны СВО, которые в бою доказали, что достойны пройти по брусчатке Красной площади. Они приехали на подготовку прямо с передовой.
«После боевой задачи командир позвал, вызвал по рации. Спросил рост, про награды спросил. Говорит, все, давай, собирай вещички», — рассказал Ильяс Мустаев.
Свой орден Мужества Ильяс Мустаев заработал во время штурма Бердычей — населенного пункта на Покровском направлении.
«Противник не ожидал, что мы зайдем по этому маршруту. Это была для него внезапная атака», — отметил Мустаев.
Борис Юдин тоже танкист — воевал в Кременском лесничестве и тоже получил орден Мужества. В электронной книге памяти Музейного комплекса «Дорога Памяти» в Парке Патриот он находит своего прадеда-ветерана.
«Он был бы, наверное, очень рад, очень горд», — сказал Юдин.
Валерий Енин получил звезду Героя в составе штурмового подразделения. Он вырос от рядового до командира штурмовой группы, пять раз был ранен и всегда возвращался в строй.
«Испугался и убежал что ли после ранения? Нет, надо идти дальше, вперед. Каждое ранение — это твоя ошибка. Ты лежишь на койке и думаешь: «Так, что я сделал не так? Почему меня ранило? Потому что я что-то сделал не так», — отметил Енин.
Одно из пяти ранений было в ногу. Маршировать по брусчатке тяжело. Валерий мог бы сидеть на трибуне, но он настоял на том, что пройдет по Красной площади в строю с боевыми товарищами.
«На трибуне успею посидеть. Я сам себе не делаю скидку, понимаю ответственность мероприятия, я же здесь уже», — рассказал Валерий Енин.
Максим Поташев — одним из первых стал развивать беспилотные системы в ходе СВО. Первый специалист БПЛА в Российской армии, получивший звезду Героя России. Пережил более сотни контузий.
«Был я на специальной военной операции. Мне сказали, что все, ты участвуешь в параде, тебе надо срочно выезжать. Для меня это был шок, что я пройдусь по Красной площади. Об этом узнали родственники, сказали, что будут гордиться мной, что будут смотреть парад», — отметил Поташев.
Все они пройдут 9 мая по Красной площади, а потом снова вернутся на передовую — приближать свою победу.
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