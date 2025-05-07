Фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Премьера будет официально анонсирована на форуме в честь визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

«Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре

Фото: НМГ кинопрокат

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В сентябре 2025 года детективный экшен «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина выйдет в прокат в Китае. Ожидаемая премьера будет анонсирована 7 мая в ходе форума «Светоч мира и новые исторические рубежи», приуроченного к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Фильм был представлен российским зрителям в феврале 2025 года и уже успел собрать почти 700 миллионов рублей, став лидером кинопроката. Производством картины занималась Nota Bene Film Group и Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибуцией — «НМГ Кинопрокат».

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова отметила, что картина станет важной вехой в продвижении совместных проектов двух стран. Кроме того, фильм укрепит культурные связи между Россией и Китаем.

«Это важный шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов. И особенно символичным является начало проката фильма в Китае в сентябре этого года, когда президент Владимир Владимирович Путин планирует посетить Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны», — отметила Светлана Баланова.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр культуры Ольга Любимова оценила успех фильма «Красный шелк» в России и Китае.

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