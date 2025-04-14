Министр культуры Любимова оценила успех фильма «Красный шелк» в России и Китае

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Министр культуры РФ Любимова: фильм «Красный шелк» собрал 700 млн руб в прокате

Министр культуры Любимова оценила успех фильма «Красный шелк» в России и Китае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Создатели кассового экшен-детектива планируют снять вторую часть.

Фильм «Красный шелк» стал самым кассовым в жанре экшен-детектива в истории российского проката. Как рассказала «Известиям» министр культуры РФ Ольга Любимова, картина собрала почти 700 миллионов рублей в прокате. Кроме того, проект, родившийся в сотрудничестве с дружественной китайской стороной, стремительно вырывается за пределы страны.

«Это действительно успех. Продюсеры сделали невозможное — получили при совместном производстве прокат в Китае и стали успешными в России. Я знаю, что сейчас уже готовится вторая часть, „Черный шелк“, и очень серьезно продюсеры и сценаристы подходят к продолжению этой истории, надеясь еще большее количество зрителей привлечь в кинотеатры», — отметила Любимова.

По словам министра культуры, недавно представители ведомства с командой российских продюсеров были в Китае, где с коллегами обсуждали поддержку китайского кино и совместное производство. Еще на встрече в рамках саммита БРИКС в Казани лидеры двух государств Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили о любви китайских зрителей к советскому кино. Теперь целью становится привить им любовь к современным российским фильмам.

«Конечно, нам очень важно, чтобы эта традиция продолжалась. И вы, к тому же, наверняка понимаете, что Китай — давно уже первая кинематография в мире», — добавила министр.

По ее словам, возрожденная киносеть, практически полностью утраченная в 1990-е, стала гордостью России. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Культура» и щедрости российских предпринимателей, которые постоянно вкладываются в эту сферу. В ближайшем будущем планируется получить прокатное удостоверение для целого ряда российских фильмов, чтобы показать их в Китае. Местные прокатчики крайне строги, однако в последнее время относятся к проектам из РФ с большим интересом.

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