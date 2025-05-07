Китай скоро обгонит: европейский автопром в глубоком упадке
Figaro: европейский автопром в глубоком упадке
Фото, видео: Reuters/Staff; 5-tv.ru
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Компании не могут соответствовать реалиям рынка.
Главы двух крупнейших европейских концернов заявили сегодня о крахе автомобильного рынка Евросоюза. В интервью Figaro предрекают скорое падение представители корпораций Renault и Stellantis. Последняя представлена такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep.
Производители так и не смогли восстановиться после пандемии, а главное — адаптироваться к новым реалиям. Наибольшим спросом сейчас пользуются машины эконом-класса. Однако перестроиться на их производство компании просто не могут из-за действующих правил и риска штрафов, например, за вредные выбросы.
А тут еще на пятки наступает Китай — в этом году авторынок Поднебесной обгонит европейский и американский вместе взятые. И по прогнозам через пять лет отыграть это падение будет уже просто невозможно.
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