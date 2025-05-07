Китай скоро обгонит: европейский автопром в глубоком упадке

Эфирная новость 18 0

Figaro: европейский автопром в глубоком упадке

Фото, видео: Reuters/Staff; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Компании не могут соответствовать реалиям рынка.

Главы двух крупнейших европейских концернов заявили сегодня о крахе автомобильного рынка Евросоюза. В интервью Figaro предрекают скорое падение представители корпораций Renault и Stellantis. Последняя представлена такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep.

Производители так и не смогли восстановиться после пандемии, а главное — адаптироваться к новым реалиям. Наибольшим спросом сейчас пользуются машины эконом-класса. Однако перестроиться на их производство компании просто не могут из-за действующих правил и риска штрафов, например, за вредные выбросы.

А тут еще на пятки наступает Китай — в этом году авторынок Поднебесной обгонит европейский и американский вместе взятые. И по прогнозам через пять лет отыграть это падение будет уже просто невозможно.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.96
-0.95 91.92
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:58
Собянин сообщил о ликвидации семи летевших на Москву БПЛА
1:38
В аэропорту Шереметьево введены ограничения на работу
1:18
Китай скоро обгонит: европейский автопром в глубоком упадке
0:59
Чем полезен кефир, который пьет Путин — мнение диетолога
0:39
«Порядка 43 тысяч рублей»: кто в России получает максимальную пенсию
0:19
Мария Захарова указала на предвзятое отношение ЮНЕСКО к российским СМИ

Сейчас читают

К 80-летию Победы: Джигурда и Дейнега выпустили песню о Великой Отечественной войне
Цветы, коты, аквариум: Наталия Гулькина назвала причины своей нелюбви к тусовкам
Эксперт оценил риск ядерной эскалации между Индией и Пакистаном
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу