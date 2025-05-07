На каких улицах Москвы ограничат движение 7 мая

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Движение авто в Москве ограничат 7 мая из-за подготовки к параду Победы

Фото, видео: mos.ru; 5-tv.ru

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В столице идут последние приготовления к параду Победы.

В Москве и Петербурге в связи с генеральными репетициями парадов уже сегодня, 7 мая, вводят серьезные ограничения на движение транспорта. В столице перекрыты Тверская, Моховая, Большая Никитская и прилегающие улицы, а также Солянка, Петровка и Охотный ряд.

Проехать нельзя и по центральным набережным. С 10 утра закроют Тверской бульвар, Большой и Малый Каменные мосты, Воздвиженку, почти все Садовое кольцо.

В аэропорт Внуково вплоть до 12 числа попасть можно будет только при наличии билета или посадочного талона. Именно оттуда будут вылетать иностранные делегации.

Кроме того, 7 и 9 мая будет также ограничена работа мобильного интернета.

В Петербурге сегодня с 7 утра стоит воздержаться от поездок по Дворцовому мосту и прилегающим набережным. А также по Невскому проспекту — от Садовой до Дворцовой.

В обоих городах ожидаются серьезные пробки, так что передвигаться лучше на метро.

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