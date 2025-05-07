Фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» для проката в Китае

Исторический детектив «Красный шелк», который стал лидером российского кинопроката, уже осенью увидят и жители Поднебесной. Премьера состоится в начале сентября, когда Китай будет отмечать 80-тилетие Победы в войне сопротивления японским захватчикам.

«Красный шелк» создавала большая команда из России и Китая при участии Национальной Медиа Группы (НМГ). Грандиозная работа получила «печать дракона». Что это значит — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Новость о визите в Россию лидера КНР китайские журналисты сопровождают длинным списком общих достижений. На совместном фильме «Красный шелк» делают особый акцент. Он с успехом прошел в российских кинотеатрах, а на китайских экранах появится в сентябре.

О том, что зрители Поднебесной увидят этот фильм, говорили с самого начала. Главная новость тут в датах: детективный экшен «Красный шелк» китайцам покажут в дни, когда они будут отмечать 80-летие победы над Японией.

«Это важный шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов. И особенно символичным является начало проката фильма в Китае в сентябре этого года, когда президент Владимир Владимирович Путин планирует посетить Китай», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

«Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат» — компании, что входит в холдинг Национальная Медиа Группа.

Российского зрителя фильм уже покорил. Кассовые сборы — тому доказательство. Теперь Китай пройдет по этим лабиринтам сюжета среди бурлящих страстей и ярких красок. Сложные и яркие спецэффекты, отчаянные трюки. Сюжет закручен лихо, но так, чтобы распутать его смогли в кинотеатрах по обе стороны границы.

Коммунисты Поднебесной, убегая от карателей Гоминьдана, пытаются попасть на съезд своей партии в Подмосковье. Этот период нашей общей истории китайцам очень важен.

«Это событие достаточно заметное. И то, что его сначала посмотрели в России, потом его посмотрели в Китае. Конечно, в Китае к этому историческому периоду очень большой интерес», — отметил китаист Сергей Мстиславский.

Причем, покажут «Красный шелк» в Китае без ограничений для иностранных фильмов. Там это называется «получить печать дракона». Проект совместный, съемки проходили в двух странах, его даже обсуждали на высшем уровне. Владимир Путин после разговора с Си Цзиньпином интересовался ходом кинопроизводства

Большая политическая цель — сблизить два народа. И кино из всех искусств тут, конечно, важнее. «Красный шелк», по сути, впервые в современной истории открывает для российской киноиндустрии китайский кинорынок.

«Снять фильм так, чтобы получить в Китае прокат индустрии, называется „печать дракона“. А при этом сделать так, чтобы эта картина состоялась и была успешной в России, это действительно очень серьезный путь», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Фильм получился ярким и успешным. Китайским зрителям он должен понравится не меньше, чем российским, потому что рассказывает о важных вещах. Персонажи в кино в конце концов преодолевают все трудности вместе. Китайцы тоже в этом скоро убедятся.