Без лишних слов: за какие комментарии при переводе денег банк заблокирует счет

Все операции пользователей внимательно анализируют на предмет подозрительной активности.

Если при переводе денег физическому лицу упомянуть наркотические вещества, коррупционную схему, экстремистскую деятельность или коммерческую операцию без оформления, можно лишиться банковского счета. Об этом Газете.ру рассказал профессор Вадим Виноградов.

Эксперт объяснил, что банки внимательно следят за операциями своих клиентов. Делать это их вынуждает Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Это означает, что автоматизированные системы финансовых организаций анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии к ним. Если в сообщении обнаруживаются слова или фразы, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операция может быть приостановлена для дополнительной проверки», — объяснил профессор.

Если при переводе рискнете — пусть даже в шутку — упомянуть рискованную формулировку, не стоит удивляться тому, что ваш счет вскоре окажется заблокирован. Банк также может обратить внимание на серую оплату услуг.

Например, на «оплату по договору». Карту заблокируют, если обнаружат доказательства оплаты товаров и услуг, а регистрацию самозанятости или бизнеса — нет. Стоит избегать также формулировки «возврат долга». Если общая сумма переводов превысит лимит, банк передаст сведения в налоговую.

«Важно понимать, что банковские алгоритмы реагируют не только на прямой смысл фраз, но и на сленговые выражения, которые могут быть истолкованы неоднозначно. Например, безобидное на первый взгляд „спасибо за помощь“ при частых переводах одному и тому же лицу может быть расценено как попытка скрыть предпринимательский доход», — добавил эксперт.

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