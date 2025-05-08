А что изменится? Украина хочет сменить доллар на евро в качестве базовой валюты

Пока в Незалежной придумывают планы, МФВ рекомендует повышать налоги.

Украина может перестать использовать доллар как основную валюту для гривны и перейти на евро. Об этом 8 мая сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

«Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США, возможно, более тесной привязки своей валюты к евро», — говорится в материале агентства.

Пышный подчеркнул, что такой переход будет непростым процессом, который требует «тщательной и разносторонней подготовки».

По его мнению, операции с долларом по-прежнему доминируют во всех сегментах валютного рынка, но доля операций в евро постепенно увеличивается в большинстве случаев.

В журнале Forbes Ukraine 5 мая появилась информация о том, что Международный валютный фонд (МВФ) предложил Украине увеличить налоговые поступления в государственный бюджет в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия выступила против вступления Украины в Европейский союз. МИД страны считает, что интеграция Украины в ЕС может повлечь значительные экономические издержки и рост миграционного давления.