Герой России Джартанов пронесет знамя Сухопутных войск на параде Победы

Бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба Вооруженных сил России всегда работают на самых опасных участках фронта, на их счету самые дерзкие вылазки. Чести пройти по Красной площади удостоились лучшие из лучших, а командир этой группы спецназа, Герой России, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Данияр Джартанов пройдет во главе колонны героев СВО и пронесет боевое знамя Сухопутных войск российской армии.

Военнослужащий говорит, что это лучший подарок на день рождения. Данияр родился в День Победы.

«В детстве 9 Мая отмечал вместе с фронтовиками у себя в деревне. Тогда еще не понимал. Потом, спустя несколько лет, я буду участвовать на параде на Красной площади», — рассказал Джартанов.

Данияр Джартанов со своей группой не раз ходил в тыл противника за «языком». Без опознавательных знаков, в натовском камуфляже, бородатые — его бойцы выдавали себя за проукраинских наемников. Один из таких рейдов он запомнил на всю жизнь.

«Один часовой встретил нас. Говорит: „Вы кто такие?“ Наемники с Белоруссии. Нормально прошли этого часового, и все там», — добавил он.

Углубившись в тыл противника, тройка Джартанова нарвалась на большой и более бдительный отряд. Разведчиков взяли на мушку, дальше все было как в кино.

«Попытались в диалог вступить с ними, сказать, что свои, пропустите. Они говорят: „Сейчас досмотрим, потом, говорит, пропустим“. Пришлось в левую сторону мне нырять, потому что там дерево было. Второй человек, он вправо ушел, и третий был у нас пулеметчик, он по центру остался. И получилось красиво — влево-вправо ушли и сразу начали работать. Человек десять мы там тогда положили», — объяснил Джартанов.

Группа Данияра Джартанова воевала в Кременном лесничестве, штурмовала Авдеевку через трубу в районе ресторана «Царская охота», форсировала реку Северский Донец — это была одна из самых опасных операций.

— Когда туда переправились, туда полетело все на свете вообще: и кассеты, и танки стреляли там с ЗОПов, и миномет.

— А вы высадились, и у вас еще ни укрытий, ничего, да?

— Не, ничего не было.

— И как вы выкручивались?

— Ну как, маневрировали влево-вправо. Вышли чудом, я думал уже всё, там останемся.

Однажды, попав в засаду со своей группой, Данияр Джартанов принял спонтанное решение притвориться мертвыми. И это сработало. Уничтожили всю группу противника, когда те пошли посмотреть на якобы убитых спецназовцев.

«Я всем сказал: „Ложимся, притворяемся“. И всё, ты чуть-чуть оттянулся, лег и выжидаешь, грубо говоря, их. И всё, и они начинают потихоньку идти, в поле зрения появляются. Бам-бам, отработал, и все», — отмечает Джартанов.

Он проявил себя в бою и получил офицерское звание уже в ходе СВО. Данияр — один из тех вечно спокойных командиров, рядом с которыми не так страшно в самой экстремальной ситуации.

«От командира много что зависит. Надо личному составу показать. Если где-нибудь ты слабину дал, то дальше уже работа не пойдет», — подчеркнул Джартанов.

В День Победы он пронесет боевое знамя по Красной площади, за ним пройдут сотни таких же храбрых воинов — молодых ветеранов, многие из которых, как и Данияр, уже на следующий день отправятся на передовую, к своим бойцам. Их День Победы еще впереди.