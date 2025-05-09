Трансляция Парада и провокация: как проходит 9 Мая в Ивангороде на границе с Эстонией

Жители Нарвы вышли к границе с Россией, чтобы посмотреть Парад Победы.

Жители эстонской Нарвы смотрят Парад Победы из российского Ивангорода. Видео с российско-эстонской границы публикуют пользователи сети.

Прямо на границе с Эстонией российская сторона выставила несколько больших экранов, где на полной громкости транслировали Парад, в том числе, речь президента России Владимира Путина. Эта традиция сохраняется уже несколько лет, и благодаря ей эстонцы имеют возможность разделить с нашей страной этот священный праздник.

Однако не все прошло гладко. Рано утром, прямо перед Парадом, эстонцы попытались устроить провокацию. Мало, кто на нее обратил внимание, так как все были увлечены трансляцией с Красной площади.

Это была не первая попытка соседей сорвать празднование 9 Мая. До этого страны Прибалтики пробовали помешать специальному борту премьер-министра Словакии Роберта Фицо долететь до российской столицы. Для самолета политика свое воздушное пространство закрыли Литва, Латвия и Эстония. Офис премьер-министра был вынужден искать альтернативный маршрут, чтобы попасть в Москву на Парад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади. Их участие в Параде Победы — традиция, которая демонстрирует международное единство и уважение к памяти о совместной победе над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.