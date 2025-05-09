Военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 194 0

Их участие в Параде — традиция, отражающая международное единство.

Военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Китайские военнослужащие и другие дружественные армии прошли по Красной площади на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участие дружественных армий в Параде Победы — традиция, которая демонстрирует международное единство и уважение к памяти о совместной победе над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

В Параде Победы 1945 года, который прошел 24 июня на Красной площади, принимали участие только войска Советского Союза. Присутствие союзников в виде польских и болгарских подразделений было ограничено.

Участие дружественных армий в современных парадах — следствие изменившейся политической обстановки и отражение стратегических альянсов РФ.

В числе участников Парада Победы военные из 13 стран-союзников. Это представители армий Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм. Сегодня всех граждан России объединили чувства радости и скорби.

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