«Акт героизма»: Песков о прибытии лидеров европейских стран в Москву

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Песков назвал приезд лидеров европейских стран в Москву актом героизма

+«Акт героизма»: Песков о прибытии лидеров европейских стран в Москву

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Пресс-секретарь российского лидера отметил, что давление Запада не смогло сломить твердую позицию иностранных гостей РФ.

Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на Парад Победы — акт героизма. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто такой, наверное, акт героизма фактически», — поделился Песков в эфире федерального телеканала.

Он подчеркнул, что многие главы стран посетили праздник, несмотря на давление со стороны коллективного Запада, которое оказывалось на них. Песков также отметил, что такой поступок говорит об их независимости в принятии решений и несгибаемой воле.

Литва и Латвия препятствовала прибытию Александра Вучича в Москву. Самолету с лидером Сербии пришлось проложить маршрут через Азербайджан, так как страны Прибалтики запретили полет над их странами. В МИД России прокомментировали ситуацию, назвав такие методы нецивилизованными.

Роберту Фицо во время его поездки в Россию помешала Эстония, которая закрыла свое воздушное пространство для премьер-министра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поблагодарил иностранных лидеров за приезд.

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