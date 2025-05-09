«Радость священного праздника»: Путин поблагодарил иностранных лидеров за приезд

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 854 0

Путин поблагодарил иностранных лидеров за приезд на Парад Победы в Москву

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Главы государств прибыли в столицу вопреки угрозам, потому что их приоритет — сохранение исторической памяти и уважение к Победе.

В Кремле состоялся прием от имени президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Великой Победы. В ходе мероприятия российский лидер заявил, что высоко ценит решение гостей посетить столицу 9 мая.

«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного и бесконечно дорогого нам праздника», — сказал Путин.

В мировой истории значимость Дня Победы неоценима. В России и странах СНГ этот праздник тесно связан с прошлым почти каждой семьи, а потому народ относится к дате особенно трепетно, отметил президент.

«Такая прямая, ровная сопричастность определяет особое и трепетное отношение к этому празднику, определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям», — добавил Путин.

Мероприятие началось после военного парада и возложения венков к Могиле Неизвестного солдата. Встреча российской стороны с главами иностранных государств стала масштабным международным событием. Гостям пришлось столкнуться с рядом серьезных преград, чтобы посетить Парад Победы.

Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили пролет своих воздушных коридоров для самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ввиду этих обстоятельств лидерам пришлось воспользоваться длинными и сложными маршрутами, проходящими через страны Кавказа, Турцию и Азербайджан.

Из-за того, что нельзя было пролететь через воздушное пространство Прибалтики, Вучич совершил вынужденную посадку в Баку для дозаправки. Главы государств также сталкивались с политическим давлением и угрозами. Киев, например, намекал на возможные риски для безопасности иностранных гостей в Москве 9 мая.

Большинство иностранных лидеров подтвердили свое участие в Параде вопреки угрозам. Они отметили, что сохранение исторической памяти и уважение к Победе — главный приоритет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы.

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