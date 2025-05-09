Участники СВО провели акцию «Бессмертный полк» на боевых позициях

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 81 0

Военные также возложили венки к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Участники спецоперации в День Победы провели акцию «Бессмертный полк» прямо на боевых позициях. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Солдаты прошествовали со снимками своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, по настилам в окопах. Военные также возложили венки к мемориалу погибшим в годы сражений.

Акция «Бессмертный полк» дает возможность каждому сохранить и передать потомкам историю своих родственников — героев и участников Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Берлине почтили память борцов с фашизмом. Здесь похоронены 7000 красноармейцев, погибших в боях за столицу Германии. Почтить память павших вместе с послом Российской Федерации пришли дипломаты и военные атташе большинства государств СНГ, а также Бразилии, ЮАР и других дружественных стран. С большим воодушевлением колонну встречали и сами немцы.

Вот только власти Германии попытались сделать 9 Мая днем запретов и ограничений… Задержать здесь пытались даже тех, кто пел исторические военные песни.

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