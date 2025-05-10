Страшно красиво: Боня напугала фанатов последними кадрами с Эвереста

Блогер сейчас исследует опасные места горы.

Блогер Виктория Боня продолжает восхождение на гору Эверест, и даже угроза погибнуть ее не останавливает. Об этом она заявила в своем личном блоге.

Бывшая участница шоу «Дом-2» преисполнена решимости добиться своей цели, а этапы путешествия она транслирует в социальных сетях, где подписчики неоднократно задаются вопросом: «Не страшно ли ей?»

Тем более, что на одном из последних видео Боня продемонстрировала узкую тропинку ледопада Кхумбу, на которой долго останавливаться нельзя из-за угрозы обвала.

Но блогер решительно заявляет, что смерти не боится. И даже шутит, что просила маму ее кремировать. А дерево — удобрить прахом и поливать дождем. Пользователи же раскритиковали знаменитость за беспечность, ведь у нее есть мать и дочь.

«Это для меня самое крутое место! Люди спрашивают: „Зачем ты ходишь, это же опасно?“ А ты понимаешь, что ты и твоя жизнь — все, что тебя окружает, — нелепое по сравнению с мощью и красотой, которую сотворила сама мать-природа. <…> Когда люди идут в горы, они получают настолько сильные эмоции, что готовы пожертвовать своей жизнью», — заявила блогерша.

Но Боня не хочет так просто отказаться от своей мечты, ведь она готовилась к этому событию почти год и занималась альпинизмом шесть лет. Причем физическая подготовка в этом деле действительно необходима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня попала в больницу во время восхождения на гору.