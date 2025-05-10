«Мне неприятно»: экс-жена Галустяна прокомментировала слухи о любовнице

Пара объявила о разводе в конце апреля после 18 лет брака.

Виктория Штефанец, бывшая жена юмориста Михаила Галустяна, опровергла слухи об изменах супруга. В своем блоге она заявила, что развод с мужем стал совместным решением пары и не связан с третьими лицами.

«Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте», — написала Виктория.

Она добавила, что расставание прошло мирно, без конфликтов, а с Галустяном она поддерживает хорошие отношения. Женщина также отметила, что у нее нет претензий к бывшему мужу и не держит на него зла.

Виктория подчеркнула, что слухи о новом романе Михаила с другой женщиной, распространяемые в сети, не имеют под собой оснований.

«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне дурацких слухов об уходе к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек. Между нами нет обид», — добавила она.

Несмотря на спокойные заявления Виктории, подписчики в комментариях выразили сомнения. Многие уверены, что такие долгие отношения не заканчиваются без причины.

«Мужчина уходит, когда есть другая. Женщина по своей воле, если все хорошо, не уходит», — отметила одна из читательниц.

Другие предположили, что причиной могли стать частые поездки Галустяна по работе.

В конце апреля Михаил Галустян объявил о разводе. Вскоре в СМИ появилась информация, что артист может быть связан со своей визажисткой по имени Миленой, с которой он работал в проекте «Звезды в Африке». Девушка беременна, но опровергла слухи о романе с юмористом и заявила, что не имеет отношения к разводу Галустяна. Впрочем, и не раскрыла, кто является отцом ее ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Погребняк сказала о разводе Галустяна и Штефанец.