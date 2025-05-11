«Это будет новый мир»: Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 49 0

Трамп: 15 мая может стать великим днем для РФ и Украины после предложения Путина

«Это будет новый мир»: Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах

Фото: Reuters/Leah Millis

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Однако итоговое решение зависит от Киева, уточнил он.

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» для России и Украины. Об этом он написал в своей социальной сети.

Так президент США прокомментировал заявление, с которым выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Глава государства предложил киевским властям возобновить прямые переговоры — без всяких предварительных условий — 15 мая в Стамбуле.

«Потенциально великий день для России и Украины! <…> Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Грядет большая неделя!» — написал Трамп.

Тем не менее окончательное решение зависит от Украины, ведь Россия уже выдвинула свои условия и готова даже устроить перемирие на момент переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подготовил для Владимира Путина список из 22 предложений по Украине.

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