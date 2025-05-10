Спецпосланник Трампа передаст Путину план из 22 предложений по Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Среди пунктов — 30-дневное прекращение огня.

Спецпосланник Трампа передаст Путину план из 22 предложений по Украине

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подготовил для российского лидера Владимира Путина список из 22 предложений, направленных на прекращение боевых действий на Украине. Об этом сообщает NBC.

Документ был разработан переговорщиками из США, Европы и Украины. Среди его пунктов — предложение о 30-дневном прекращении огня, а также условие, удовлетворяющее требования России: США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

Когда именно Уиткофф передаст план Путину, информация не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев продолжает избегать переговоров с Россией, стремясь к максимальной изоляции в процессе урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для достижения перемирия необходимо, чтобы страны, поддерживающие Украину, прекратили поставки оружия. Представитель российского лидера также выразил надежду на содействие США в установлении взаимопонимания с украинскими властями.

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