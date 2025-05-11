Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 797 0

Зеленский: ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая

Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах ультиматумом

Фото: Reuters/Eva Korinkova

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Украинский лидер сперва хочет увидеть конкретные действия от России, а не слова.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о начале прямых переговоров, заявив, что Киев готов к диалогу только при одном условии — полном прекращении огня с 12 мая. Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, инициатива со стороны Москвы может говорить о намерении остановить боевые действия, что он считает позитивным сигналом. Однако, прежде чем садиться за стол переговоров, Украина хочет видеть конкретные действия.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. По его словам, Россия всегда оставалась открытой к диалогу с Киевом. Предложение о переговорах было сделано в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

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Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

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