Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

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Дарья Корзина
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Путин и Эрдоган обсудили инициативу России о возобновлении прямых переговоров

ЭРДОГАН И ПУТИН ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ — АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Турецкий лидер подчеркнул, что открылось окно возможностей для достижения мира.

Турция готова принять у себя переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN Türk.

По словам Эрдогана, Анкара настроена способствовать прекращению огня и достижению устойчивого мира.

«Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», — цитирует Эрдогана телеканал.

Турецкий лидер подчеркнул, что мирное урегулирование украинского конфликта вступило в «исторически важный поворотный момент» и требует согласованных усилий всех сторон. Он подтвердил, что Стамбул готов вновь стать площадкой для прямого диалога между Россией и Украиной.

Президент России, в свою очередь, предложил возобновить переговоры уже 15 мая — без предварительных условий и на турецкой территории. Путин отметил конструктивную роль Турции в процессе урегулирования и поблагодарил Эрдогана за его инициативу.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский ответил на предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах.

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