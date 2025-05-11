«Если я отключусь»: Том Харди рассказал о проблемах со здоровьем

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 16 0

Актер Том Харди больше не выдерживает больших нагрузок по работе

47-летний Том Харди рассказал о проблемах со здоровьем: длинный список заболеван

Фото: www.globallookpress.com/Cat Morley

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За плечами актера — целый список болезней.

Актер Том Харди признался, что его организм больше не выдерживает темп, в котором он жил и работал последние годы. В интервью журналу Esquire 47-летний актер рассказал о накопившихся травмах, усталости и желании уйти от привычных ролей.
После завершения промо-тура «Венома» осенью 2024 года Харди без передышки включился в новый проект — сериал Гая Ричи «Гангстерленд». Но организм дал сбой.

«Сегодня у меня закружилась голова. Я принял «Судафед», и он начал действовать, так что мне стало лучше. Но на интервью я сидел, и, знаете, когда чувствуешь себя нехорошо, ты же не можешь просто сказать, что чувствуешь себя нехорошо? Типа: «Слушай, если я отключусь…», — поделился Харди.

За плечами у актера — две операции на колене, грыжа, воспаленный седалищный нерв, плантарный фасциит и растяжения. По его словам, тело будто разваливается. Чтобы облегчить состояние, он пробует альтернативную медицину, гомеопатию, настойки и даже задумывается о терапии стволовыми клетками. Но признает — веры в чудо все меньше.

Параллельно с физической усталостью Харди начал переосмысливать и свою профессию. Он все чаще думает о переходе к возрастным драматическим ролям, например, мечтает сыграть Короля Лира.

«Я почти на дне лестницы возрастных ролей. Для „Короля Лира“ я пока новичок, еще расти и расти. Но именно туда меня сейчас тянет», — сказал он.

Оглядываясь на свою карьеру, Харди откровенно признает: за многими ролями стояла попытка доказать что-то — себе или другим. Но теперь гонка уступает место внутреннему диалогу.

«Я бежал к чему-то, к чему должен был бежать, чтобы понять, что это никуда не денется. Есть только больше, больше, больше. Чего? Язвы желудка? Давления? Колени подкашиваются, волосы выпадают, зубы кривые, тебе почти 50… Может, дело в самооценке, может, в том, что ты не закончил школу, может, ты недостаточно хорош. Но все эти „я покажу, я покажу“… Кому покажу? Никому нет дела! Я знаю, что могу это сделать. Ну тогда расслабься», — поделился актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Боярский рассказал, когда сможет вернуться на сцену после травмы.

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