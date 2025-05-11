Поэт Евгений Клюев скончался на 72-м году жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Автор является лауреатом Русской премии 2012 года.

Поэт Евгений Клюев скончался на 72-м годе жизни

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Евгений Клюев, поэт, прозаик, журналист и драматург, ушел из жизни 9 мая в возрасте 71 года. Об этом стало известно 11 мая из сообщения на сайте Московского театра юного зрителя.

«9 мая скончался сказочник и поэт Евгений Клюев», — следует из публикации.

В театре сообщили, что 11 мая состоится показ спектакля «Вальс простого карандаша» по мотивам произведения Клюева.

Евгений Клюев родился 3 января 1954 года в городе Калинине (ныне Тверь). В 1992–1993 годах Клюев был главным редактором газеты «Миссия». Также он три года занимал пост декана факультета журналистики в Университете Российской академии образования.

В 1996 году Клюев отправился в Данию, где стал преподавателем датского языка в лингвистическом центре. Несмотря на то, что он оказался вдали от родины, он продолжал заниматься творчеством, создавая художественные, научные произведения и публицистические материалы.

В 2012 году писатель получил престижную литературную награду — Русскую премию. Кроме того, его книги включены в школьную программу, а спектакли по его произведениям ставят на сценах по всему миру.

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