Критический уровень: тюменская набережная уходит под воду

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

Тюменская набережная уходит под воду

Фото, видео: 5-tv.ru

Все пострадавшие населенные пункты получают необходимую помощь.

Западная Сибирь тонет. В Тюмени под воду полностью ушел первый ярус городской набережной, и теперь она напоминает плавучую пристань. Все из-за паводков. Уровень воды в реке Тура достиг отметки в 612 сантиметров. До критического уровня осталось всего 38.

Гидрологи уверяют, что подъем воды временный, и обещают спад уже во второй декаде мая, а к июню уровень может опуститься ниже среднего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кузбассе опасно вырос уровень воды в реках Томь и Уса. Местные власти призвали жителей собрать личные вещи и подготовиться к возможной эвакуации. В окрестностях Междуреченска уже подтоплены дороги, дачные участки и жилые дома. В социальных сетях сообщают, что паводком отрезаны несколько поселков. Местами из-за мощного течения передвигаться даже на лодках может быть смертельно опасно.

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