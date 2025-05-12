Паводок в Кузбассе: зафиксировано резкое повышение уровня воды в реках
В Кузбассе зафиксировано резкое повышение уровня воды в реках
Фото, видео: www.globallookpress.com/Serguei Fomine
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Причиной подтоплений стали проливные дожди. Жителям Междуреченска и прилегающих районов рекомендовано подготовиться к эвакуации.
В Кузбассе опасно вырос уровень воды в реках Томь и Уса.
Местные власти призвали жителей собрать личные вещи и подготовиться к возможной эвакуации. В окрестностях Междуреченска уже подтоплены дороги, дачные участки и жилые дома. В социальных сетях сообщают, что паводком отрезаны несколько поселков. Местами из-за мощного течения передвигаться даже на лодках может быть смертельно опасно.
Ситуация стремительно ухудшается, и всему виной проливные дожди, которые не стихали в регионе последние несколько дней. Экстренные службы уже перевели на круглосуточное дежурство.
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