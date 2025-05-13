Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить вступления в НАТО Украины

Украина не вступит в Североатлантический альянс НАТО, если на президентских выборах в Польше победит кандидат от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен. Соответствующее обещание политик дал во время очередных публичных дебатов. Он также заявил, что не допустит отправки военных-соотечественников в зону вооруженного конфликта.

«Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО», — сказал Ментцен.

Кандидат в президенты Польши также подчеркнул, что его государству совершенно безразлично, где по итогам специальной военной операции будет проходить российско-украинская граница. Не интересует его как представителя страны и принадлежность Крыма.

Накануне выступления Ментцена министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть генеральное консульство России в Кракове. Точнее, глава МИД постановил отозвать согласие на работу консульства в стране. В прошлом году Сикорский обвинил спецслужбы РФ в диверсионной деятельности и закрыл диппредставительство страны в Познани.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз превращает территории Польши и стран Прибалтики в районы для атаки.