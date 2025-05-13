«Непростое время»: брат Кейт Миддлтон о том, как семья справлялась с ее онкологией

Сейчас принцесса Уэльская сосредоточена на восстановлении после лечения.

Брат принцессы Уэльской Кэтрин Джеймс Миддлтон рассказал, с какими трудностями столкнулась их семья после того, как ей диагностировали рак. Родственник королевской особы дал откровенное интервью британской газете The Times. По словам Джеймса, он оставался рядом и помогал Кейт в период химиотерапии

«Это было непростое время для нас всех», — сказал он.

Как отметил Джеймс, невозможно переоценить важность общения и поддержки в такие моменты. Брат принцессы абсолютно уверен, что быть рядом с близкими — это не только обязательство каждого человека, но и показатель истинных чувств. Люди делают это для своих родных, потому что безусловно любят из.

По словам Миддлтона, в прошлом ему уже приходилось сталкиваться с коварством болезни, правда, иного характера. Джеймс страдает рядом психических недугов, и этим опытом он без смущения делится с журналистами. Брат принцессы признался, что когда он находился в терапии, пытаясь побороть недуг, сестра и зять принц Уильям неизменно протягивали ему руку помощи.

«Мы — дружная семья. Всегда важно иметь поддержку вокруг себя и не делать все в одиночку», — добавил Джеймс.

Подданные успели забеспокоиться об исчезновении Кейт Миддлтон в прошлом году. В январе представители Кенсингтонского дворца наконец дали объяснение, но далеко не позитивное. В ноябре 2024-го стало известно, что принцесса перенесла операцию на брюшной полости, а весной и она сама записала видеообращение, в котором сообщила об онкологическом диагнозе. Она прошла курс химиотерапии и теперь восстанавливается.

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