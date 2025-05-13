СК проверяет кафе после смерти ребенка: выявлены серьезные нарушения

Расследование продолжается, ведется судебно-медицинская экспертиза.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки после обеда в кафе. Несколько дней назад семья побывала в заведении общепита, они заказывали картошку фри. После такой еды ребенку стало плохо, спасти его не удалось. Кафе проверили и нашли очень много нарушений. Сейчас управляющий задержан и дает показания. Все детали чудовищной истории у корреспондента «Известий» Полины Пятышевой.

Кафе закрыто, двери опечатаны. С проверкой здесь уже побывали сотрудники Роспотребнадзора и Следственного комитета России. Осмотрели пищеблок и содержимое холодильников, выявили нарушения.

«Установлены такие нарушения, как отсутствие технологических карт на порядок приготовления продукции, отсутствие санитарных книжек у ряда сотрудников данного общепита. Кроме того, нарушены порядок и условия хранения продуктов питания. Также нами выявлены многочисленные нарушения, связанные с отсутствием сопроводительной документации на закупаемую продукцию», — заявил Лодейнопольский городской прокурор Алексей Демин.

«Сейчас деятельность заведения приостановлена. По версии следствия, именно в этом кафе 9 мая семья купила картошку фри. Через час после обеда трехлетней девочке стало плохо. К вечеру самочувствие ухудшилось: температура 40, рвота. Мать вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась. Дома был еще один маленький ребенок. На следующий день экстренные службы вызвали повторно. Девочку в тяжелом состоянии доставили сначала в Лодейнопольскую, а затем в Волховскую больницу. Там приняли решение экстренно отправить пациентку в Петербург. Но борт санитарной авиации долететь не успел. Девочка скончалась», — рассказала корреспондент.

Предварительная причина смерти: острое отравление продуктами питания. Местные жители рассказывают — в кафе якобы кормили вкусно, но экономили на всем, в том числе на сотрудниках и качестве еды.

«Уборщица она разделывает все. И полы моет, и овощи режет — все в одном лице. Жаловались, что они на одном масле все делают. Запах такой, иду утром на работу — кошмар», — поделилась местная жительница Надежда.

Управляющий кафе уже задержан и дает показания. Нам также удалось связаться с мамой девочки. Она призналась, что пока не понимает, кого винить в трагедии.

«Еще не понятно, что произошло. Факт отравления еще не установлен судебно-медицинскими экспертами. Это могло быть индивидуальным строением ребенка», — сказала мать погибшей девочки Дарья Новикова.

Семья Новиковых благополучная. Мама работает флористом, отец — сотрудник гостиницы. Примечательно, что в этот день его также доставили в больницу с обострением язвы. Потребовалась операция. Связаны ли эти случаи, еще предстоит выяснить следователям.

«Продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти ребенка», — заявила старший помощник Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Мария Добрынина.

Владельцы кафе произошедшее пока не комментируют, на связь не выходят. Кроме того, по словам экспертов, при жарке на фритюре токсичным могло стать удобрение, которым обрабатывали картошку.

«Токсины они же воздействуют каждый на орган-мишень. Фосфорорганика вызывает летальный исход в основном у людей, у которых проблемы с почками», — объяснила младший научный сотрудник Научно-клинического центра токсикологии имени академика С. Н. Голикова Анна Наумова.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.