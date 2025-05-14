Автомобили тонут в лужах: Невинномыск ушел под воду

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В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

И прежде всего о ситуации в Невинномыске, где ликвидируют последствия мощного наводнения. В городе затопило улицы, дороги и подвалы домов. После проливных дождей земля на Ставрополье перенасытилась водой, и теперь влага сходит с полей на улицы.

Особенно актуальной эта проблема оказалась для частного сектора - ливневая канализация не справляется с большим потоком воды. В огромных лужах тонут автомобили, передвигаться по городу можно только на лодках или по колено в воде. В крае объявлено штормовое предупреждение.

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