Впрочем, крах терпит сейчас и экономика Украины. Денег катастрофически не хватает ни на мирных, ни на нужды армии. Боевиков на передовой кормят отходами и гнилью буквально во всех частях. И это при том, что деньги на еду для военных, как впрочем, и на другие сферы, выделяются баснословные. Куда испаряются средства в самой коррумпированной стране мира? Во всех серых схемах Украины разобрался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Еда на позициях теперь отбивает у военнослужащих ВСУ аппетит. Что ни день, то на завтрак просроченные продукты или гниль.

Расходы на поставки продуктов для украинской армии и не только идут не из бюджета страны, а от западных налогоплательщиков. На содержание Украины Европа тратит десятки миллиардов долларов. «Известия» изучили аукционы, размещенные в открытом доступе, и подсчитали — с начала СВО Киев потратил на питание своих военнослужащих три миллиарда долларов. Вот один из тендеров. На него заявляются одни и те же компании, которые для победы последовательно снижают цену.

«Когда вы на тендере, понятно, даете самую низкую цену, но вы туда закладываете взятки руководству, которое проводит тендер, вы туда закладываете и какую-то долю Зеленского, потому что со всех коррупционных схем Зеленскому и офису попадают свои деньги», — заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

И в карманы бизнесменов. Главная поставщица армии ВСУ Татьяна Глиняная тратила деньги на покупку отелей в Хорватии, построила виллу на популярном курорте. В недавнем докладе генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч назвал коррупцию на Украине одной из самых высоких в Европе. Обыски и задержания чиновников и армейских служащих стали нормой. На днях их провели у командующего Нацгвардией Александра Пивненко и его подчиненных. Их подозревают во взятке в почти пять миллионов долларов.

«Скажу так. Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран мира. Мы всегда обязаны тщательно следить за тем, как тратятся деньги налогоплательщиков, а туда уже ушли миллиарды», — заявил бывший советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.

Денег на оборонку из-за коррупции в бюджете Украины уже не хватает. Правительство Незалежной в ближайшее время снова будет перекраивать бюджет, чтобы соскрести на армию еще 200-250 миллиардов гривен. Урезать придется социальную сферу, то есть медицину и пенсии.

«Есть и неопределенность с поставками оружия от некоторых партнеров. Плюс-многие контракты, которые заключает Минобороны через Агенцию оборонных закупок, идут с большой предоплатой. Это дебиторка — деньги платят вперед, а ни товара, ни гарантии поставки нет. Поэтому и возник разрыв в 200–300 миллиардов», — заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

На фронте у ВСУ уже дела плохи, поэтому, отправляя деньги на Украину, западные кураторы каждый раз задумываются. Очередной транш для ВСУ — повод Киева обогатить свои личные карманы.

«Насколько я понимаю, мы сказали что-то вроде: „Эй, вы уж слишком много берете себе“. Мы знали, что это происходит, но масштабы стали совершенно неприемлемыми. США просто закрывали на это глаза», — заявил бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен.

В ближайшее время ЕС выделит еще два транша для Украины. Это два миллиарда евро на поставку вооружения. Вот только оружие, которое поставляет Запад, специалисты все чаще находят на черных рынках Европы. Еще одно подтверждение масштабной коррупции в Незалежной.