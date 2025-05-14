В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

Сотрудники Балтийской таможни и МВД России задержали партию кокаина весом 50 килограммов. На черном рынке ее стоимость превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

Судно прибыло в Большой порт Санкт-Петербурга из Латинской Америки.

«В ходе таможенного контроля таможенники выявили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом. Запрещенный товар злоумышленники спрятали в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами», — сказано в сообщении ведомства.

В ходе экспертизы выяснилось, что обнаруженное вещество — это кокаин. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ». В некоторых случаях она предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

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