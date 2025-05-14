В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 170 0

Судно с запрещенным грузом прибыло из Латинской Америки.

Фото, видео: Telegram/ФТС России | ProТаможню/customs_rf; Пресс-служба ФТС России; 5-tv.ru

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Сотрудники Балтийской таможни и МВД России задержали партию кокаина весом 50 килограммов. На черном рынке ее стоимость превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

Судно прибыло в Большой порт Санкт-Петербурга из Латинской Америки.

«В ходе таможенного контроля таможенники выявили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом. Запрещенный товар злоумышленники спрятали в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами», — сказано в сообщении ведомства.

В ходе экспертизы выяснилось, что обнаруженное вещество — это кокаин. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ». В некоторых случаях она предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за год на российской границе изъяли около 5,8 млн единиц контрафакта. В связи с уходом иностранных брендов особенно активно в страну везут поддельную одежду и обувь. Поток нелегальных товаров вырос на 20%.

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