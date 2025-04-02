Усиленный контроль: за год на российской границе изъяли около 5,8 млн единиц контрафакта

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Активнее всего в страну везут поддельную одежду и обувь.

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

В России за прошлый год изъяли почти шесть миллионов контрафактных изделий. Об этом «Известиям» рассказали в Таможенной службе.

Таким образом, поток нелегальных товаров вырос на 20%. Если раньше активнее всего ввозили поддельные автозапчасти и сигареты, то теперь наиболее востребована текстильная продукция. Это связано с уходом иностранных брендов. Например, только в Самарской и Саратовской областях изъяли 450 тысяч единиц одежды. Особым спросом пользовались реплики люксовых производителей Dior и Louis Vuitton.

А в Приволжском регионе конфисковали 4,5 тысячи поддельных кроссовок Adidas и Puma. По оценкам Таможенной службы, ее сотрудники защитили правообладателей от ущерба на 3,5 миллиарда рублей. Львиную долю контрафакта пытались ввезти на наш рынок из Китая, Турции и стран Ближнего востока.

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