«Необязательно идти в ветклинику»: как уберечь домашних питомцев от клещей

Опасные насекомые могут оказаться на животном любой породы и размера.

Для поиска клещей на питомце в домашних условиях хорошо подойдет фонарик с ультрафиолетом. Об этом изданию Газета.ру рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, некоторые клещи имею свойство светиться при ультрафиолетовых и поляризованных лучах. По такому же принципу ищут скорпионов в пустыне — чтобы не натолкнуться на них ночью, люди светят перед собой ультрафиолетовым фонариком.

«Как способ экспресс-диагностики, он вполне себе подходит в домашних условиях. Для того, чтобы просто стряхнуть клеща с кожи совершенно необязательно идти в ветеринарную клинику. Снимать его с кожи всосавшегося, если нет навыка, можно уже с помощью ветеринарного врача. Ну или лабораторную диагностику на заболевания, которые могут переноситься клещами, тоже, конечно, надо делать в ветеринарной клинике. А само обнаружение, просто очистка от тех паразитов, которые ползают по шерсти можно делать и в домашних условиях. И, в принципе, этот способ не прям стопроцентный результат будет давать, но также может использоваться», — сказал Шеляков.

Однако эксперт отметил, что такой способ имеет ограничения. Клещей отлично можно увидеть на светлом фоне. А также минус данного метода состоит в том, что не все клещи светятся. Поэтому ультрафиолетовые лучи не помогут обнаружить вредителей на темной шерсти. Специалист советует применять другие средства для их обнаружения. Например, можно расчесать или внимательно осмотреть своего питомца.

По словам Шелякова, клещи не похожи на комаров. Прежде чем укусить, паразиты долгое время могут находиться в шерсти животного и искать более подходящую область, чтобы присосаться.

«Когда они маленькие, их не видно, особенно в темной шерсти. Мы пришли с прогулки, мы не знаем, есть ли в собаке клещ. Они там микроскопические ползают внутри шерсти где-то. И ведь такое может случиться, что собачка с нами легла спать, и клещи почувствовали нас и переползли на нас. То есть, как раз вопрос раннего обнаружения действительно актуальный», — добавил он.

Однако, несмотря на приведенные способы для обнаружения клеща, самым актуальным в профилактике остается обработка шерсти питомца. Так хозяин сможет обезопасить и животное, и себя от проникновения вредителей в квартиру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 30 тысяч россиян уже подверглись укусу клещей. Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита.