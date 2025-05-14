Вологодская область активно принимает участие в программе президента РФ Владимира Путина по решению демографического вопроса. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Власти региона запустили проект «Семья — оплот русского Севера». Он предполагает выплаты молодым семьям в случаях, когда один из родителей или оба учатся в вузе. Кроме того, из средств областного бюджета студенты-родители могут получить компенсацию оплаты за обучение — это до 91 тысячи рублей в год, объяснил Филимонов.

Для того, чтобы увеличить рождаемость, было принято решение выплачивать 100 тысяч рублей женщинам в возрасте до 25 лет, которые приняли решение завести первого ребенка. К этой сумме также прибавится региональный материнский капитал в 150 тысяч рублей на рождение четвертого и последующего детей.

За счет средств федерального капитала будет выделена сумма в 300 тысяч рублей на рождение третьего и последующего ребенка. Кроме того, молодая семья может получить полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий.

«Еще один важный момент — выплата 5 тыс. рублей каждому врачу женской консультации за то, чтобы отговорить от аборта, и выплата 25 тыс. рублей за доведение этой беременности до родовспоможения. В этом году мы отремонтировали 10 женских консультаций в Вологодской области. Эту работу будут продолжать», — подчеркнул Филимонов.

Всего на программу «Семья — оплот русского Севера» выделено 395 миллионов рублей. Она будет работать по нескольким направлениям, например — установление правил продажи алкоголя, популяризация спорта, развитие систем образования и здравоохранения.

Что касается продажи алкогольной продукции, в регионе введен запрет на размещение алкомаркетов в многоквартирных жилых домах. По будням розничная продажа спиртного разрешена только в течение двух часов — с 12:00 до 14:00.

«Результаты не заставили себя ждать. По данным за март–апрель, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем розничных продаж в алкомаркетах снизился на почти 52%. 52% по алкомаркетам, а в целом по региону — на 26,5%. Далее, сократилось употребление алкоголя на душу населения на 1 л 570 мл. Для сравнения, в марте прошлого года этот показатель составлял 10,88 литра на душу населения», — заключил губернатор.

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