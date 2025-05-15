Комфорт и скорость: в Минеральных Водах заработал новый терминал аэропорта

В Минеральных Водах открыли новый терминал аэропорта. Теперь для туристов, которые направляются в города-курорты, перелеты должны стать еще комфортнее. К тому же в просторном здании, оснащенном по последнему слову техники, смогут принять намного больше пассажиров. Первый рейс из Москвы встретил корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

Новый терминал официально в строю. Его площадь 28,5 тысяч квадратных метров. Чуть больше четырех футбольных полей. Внутри телетрапы, быстрый досмотр, автоматизированная регистрация, зоны отдыха. Терминал готов к любым нагрузкам.

«Вот оно, новое лицо аэропорта. Терминал внутренних рейсов только открылся, но уже готов принимать по 1650 пассажиров в час. Очередей меньше, скорости больше. Так в Пятигорске встретят летний сезон», — рассказал Даниял Исаев.

Среди первых гостей терминала — пассажиры московского рейса. Для многих новая точка прилета — долгожданная радость, для некоторых — неожиданный, но приятный сюрприз.

В проект вложено 15 миллиардов рублей. Здесь планируют обслуживать до семи миллионов пассажиров ежегодно. В прошлом году пассажиропоток аэропорта превысил пять миллионов. Чтобы не сбавлять темп, старые терминалы переоборудуют. Дабы каждый, кто летит через Кавказ, делал это с комфортом.

Очереди, теснота и постоянная спешка. С такими проблемами сталкивались пассажиры в старом терминале. Особенно на внутренних рейсах, а это почти 70% всего потока. Именно перегрузка и стала причиной строительства нового терминала.

«Раньше аэропорт казался достаточно маленьким, был один зал. Люди толпились, было негде сидеть. Дума, сейчас это изменится», — заявила пассажирка Виктория Белецкая.

Теперь все иначе: просторные залы, множество электронных стоек регистрации. Что раньше казалось мечтой для регионального аэропорта, теперь — реальность. Аэропорт Лермонтова — это новые ворота для туристов, которые летят в любую точку Кавказа. Чем быстрее здесь, тем оживленнее курорты. Летом каждый рейс на вес золота.

Новый терминал — это не просто здание, а важный шаг в развитии всего туризма на Северном Кавказе. Здесь начинается путешествие, которое теперь стартует с комфорта.