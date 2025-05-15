«На свой страх и риск»: ветеран СВО после возвращения с фронта открыл театр

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Ветеран СВО из Владимирской области открыл детский театр, вернувшись с фронта

Фото, видео: Пресс-служба ОНФ; 5-tv.ru

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До того, как отправиться на передовую, он ставил спектакли в местном Доме культуры.

Ветеран специальной военной операции (СВО) из Владимирской области Сергей Грызов после возвращения с фронта открыл собственный детский театр. Об этом сообщил Народный фронт.

Сергею 39 лет. Он служил в составе разведотряда на харьковском направлении в зоне СВО. Когда вернулся, открыл детский театр во Владимире. Ранее Сергей уже работал с детьми — ставил спектакли в местном Доме культуре. Часто занятия посещали дети с непростой судьбой. Педагог не только привил им любовь к театру, но и научил шить костюмы и петь.

«Я не думал, что вернусь к детям. Был уверен, что все-таки что-то сломается, что-то изменится. И был момент адаптации. Можно сказать, что дети меня обратно вытащили. У меня были варианты работать охранником, водителем, я их рассматривал. Но мне позвонил знакомый, мы с ним когда-то учились вместе, и предложил вернуться. На свой страх и риск я сделал это», — рассказал Сергей.

На фронт он попал по мобилизации — крепкое здоровье, бывший десантник. Повестку получил по время репетиции очередного спектакля. Новость стала большой неожиданностью, однако Сергей без промедления отправился в призывной пункт.

На фронте главной задачей было удержать врага в случае прорыва. Сложилось так, что в бою Сергей был ранен. Травма спровоцировала аутоиммунное заболевание, поражающее сосуды и позвоночник. Службу пришлось закончить — была необходима реабилитация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле.

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