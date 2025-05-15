В центре Москвы 17 мая перекроют движение

Движение транспорта на Садовом кольце в Москве будет ограничено в грядущую субботу — 17 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что мера связана с проведением велофестиваля.

Принять участие в заезде могут все желающие абсолютно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

«17 мая с 06:00 мск до окончания спортивных мероприятий нельзя будет проехать по Садовому кольцу в обоих направлениях. Кроме того, нельзя будет парковаться 17 мая с 00:01 мск на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий», — говорится в сообщении.

Парковка будет запрещена 16 мая с 00:01 до окончания мероприятия на улицах Зубовская, Большая Пироговская, Плющиха, Еланского, а также в проезде Девичьего Поля. 17 мая с 00:01 до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на Садовом кольце.

Дептранс рекомендует строить маршрут заранее с учетом ограничений и использовать общественный транспорт.