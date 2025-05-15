Пространство возможностей: в Москве запустили медиапространство для молодежи

В национальном центре «Россия» заработала интерактивная зона, где подростки могут узнать об истории страны, освоить медиапрофессии и развивать творческие навыки.

Уникальная медиаплощадка «Молодежь и дети в Пространстве Возможностей» открывается сегодня в Национальном центре «Россия». Там можно узнать интересные факты об истории страны.

Так, в одной из зон представлены ее главные достижения: наши изобретатели, русский балет и даже снайперский рекорд Александра Овечкина. Большие возможности площадка открывает для тех, кто хочет развивать творческий потенциал и осваивать новые профессии. Так, посетители смогут создавать личный контент, пробовать себя в роли актеров или теле- и радиоведущих.

«У нас ежедневно проходит масса мероприятий про Россию, про ее достижения, про гордость. Это и культурные мероприятия, и образовательные, и молодежные. Теперь молодежь будет отсюда делать контент, и мы даже договорились, что, возможно, у нас здесь откроется школа юного журналиста», — заявила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

Пространство создано крупнейшими общественными организациями страны: это «Движение первых», Федеральное агентство по делам молодежи, президентская платформа «Россия — страна возможностей», общество «Знание» и Национальный центр «Россия».