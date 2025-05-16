Биопрепараты или приманки: какой способ борьбы с муравьями лучше

Обнаружить маленьких вредителей не так просто.

Муравьи могут навредить огороду и садовым растениям. Сейчас накануне дачного сезона особенно актуально обезопасить свой участок от них. О том, как бороться с ними URA.RU рассказали в материале.

Есть несколько способов контроля распространения муравьев на территории дачи: биологический, механический, с помощью химических средств, биопрепаратов и приманок.

Биологический метод контроля подразумевает использование хищных муравьев

Красных лесных муравьев можно эффективно использовать для охоты на тлей и других мелких насекомых. Однако для этого метода нужно обладать знаниями и опытом, а также найти подходящие виды для климата вашего региона и место для их расселения на вашей даче.

Механический метод — уничтожение муравейников

Откопать муравейник — самый очевидный способ, который нужно попробовать в начале борьбы с вредителями. С его помощью сразу погибнут и муравьи, и их личинки. Здесь надо помнить, что после уничтожения колонии муравьев нужно обработать почву, чтобы не появились новые. Можно полить место гнездования кипятком с добавлениям соли и уксуса.

Борьба при помощи биопрепаратов и эколого- безопасных средств

Этот метод безопасен для людей, питомцев и огорода, та как в нем используются средства с не токсичными составами. Обычно рекомендуются препараты с Bacillus thuringiensis — бактериями, которые безопасны для всех, кроме вредителей. Попадая внутрь насекомого, они нарушают его функции, что приводит к смерти.

Также есть диатомитовые порошки, основанные на диоксиде кремния. Они обезвоживают насекомого и приводят его к гибели.

Химические препараты более эффективны для больших колоний

Этот способ хорошо использовать, когда муравьи сильно размножились на участке. При выборе препарата важно учесть, чтобы он мог уничтожить и личинки, и королеву. Стоит также проявлять осторожность при их распылении, так как они могут негативно сказаться и на полезных насекомых.

Приманки, аэрозоли и спреи более привычные средства

Многие люди уже давно пользуются такими методами, как инсектицидами в форме приманок и грану. Они работают через распространение: муравьи забирают отраву и приносят ее в муравейник. Из-за этого можно в короткие сроки избавиться от колонии.

Также эффективны и быстры будут аэрозоли, которые обычно подходят для обработки локальных участков, где вредители более активны.

Для профилактики появления насекомых специалисты рекомендуют своевременно убирать участок, контролировать распространение тлей и сеять растения, которые отпугивают муравьев своим запахом. К таким относятся лаванда, мята, базилик и петрушка.

Бороться с вредителями нужно сразу, как только они появились на участке. Методы будут варьироваться от времени года и стадии их развития. Весной и в начале лета, когда муравьи активно размножаются, можно использовать биопрепараты. Летом муравьи более активны, поэтому можно обратиться к химическим средствам. Осенью, если муравейники не разрастаются, а насекомые ушли на зимовку, то можно отложить борьбу с ними.