«Главное правило в семье»: Лео Канделаки рассказал об отношении матери к своей избраннице

Имя возлюбленной звездного наследника по-прежнему остается в тайне.

Журналист Тина Канделаки уважает выбор возлюбленной своего сына. Об этом рассказал актер и музыкант Лео Канделаки корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке XII премии АПКиТ.

«Я уже не первый год в отношениях со своей любимой дамой. Я такой достаточно традиционный молодой человек», — поделился артист.

По его словам, мама сразу приняла его избранницу, поскольку у родственников принято находить понимание и гармонично взаимодействовать друг с другом.

«Мы просто умеем уважать друг друга. Это главное правило в семье. Мы очень уважаем друг друга», — подчеркнул Лео.

Имя избранницы звездного наследника по-прежнему остается в тайне.

Единственный сын Тины Канделаки и художника Андрея Кондрахина Леонтий Кондрахин (псевдоним — Лео Канделаки — Прим. ред.) родился 28 апреля 2001 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лео Канделаки рассказал о знакомстве с кинорежиссером Никитой Михалковым. Как отметил артист, его эта встреча, в хорошем смысле слова, свела с ума.