«Главное правило в семье»: Лео Канделаки рассказал об отношении матери к своей избраннице
Тина Канделаки поддерживает сына в выборе его возлюбленной
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Имя возлюбленной звездного наследника по-прежнему остается в тайне.
Журналист Тина Канделаки уважает выбор возлюбленной своего сына. Об этом рассказал актер и музыкант Лео Канделаки корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке XII премии АПКиТ.
«Я уже не первый год в отношениях со своей любимой дамой. Я такой достаточно традиционный молодой человек», — поделился артист.
По его словам, мама сразу приняла его избранницу, поскольку у родственников принято находить понимание и гармонично взаимодействовать друг с другом.
«Мы просто умеем уважать друг друга. Это главное правило в семье. Мы очень уважаем друг друга», — подчеркнул Лео.
Имя избранницы звездного наследника по-прежнему остается в тайне.
Единственный сын Тины Канделаки и художника Андрея Кондрахина Леонтий Кондрахин (псевдоним — Лео Канделаки — Прим. ред.) родился 28 апреля 2001 года.
Ранее, писал 5-tv.ru, Лео Канделаки рассказал о знакомстве с кинорежиссером Никитой Михалковым. Как отметил артист, его эта встреча, в хорошем смысле слова, свела с ума.
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