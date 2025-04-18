«Настоящая величина»: Лео Канделаки рассказал о знакомстве с Михалковым

По словам актера, никогда раньше он не испытывал ничего подобного.

Сын медиаменеджера Тины Канделаки, актер Лео Канделаки, побеседовал с корреспондентом 5-tv.ru и рассказал о своем знакомстве с Никитой Михалковым и съемках в сериале «Монастырь». По словам звезды, оба этих опыта стали для него очень важными жизненными уроками.

Свой рассказ Канделаки начал с подробностей встречи с великим отечественным кинорежиссером.

«Я имел часть присутствовать на „12“ в Театре Сатиры, и так получилось, что после спектакля буквально пару минуток мы пообщались. Это настоящая величина. Когда мы познакомились, для меня было абсолютно смыто все, что я видел до этого. То есть когда я все четыре часа смотрел „12“ — я все это время плакал. Никита Сергеевич выразил все, что у меня накипело. Он же значительную часть спектакля сидит спиной, а затем в какой-то момент поворачивается и выдает максимально актуальный монолог. И я понял, что все — круче этого нет. Все, что я видел до этого, просто исчезло. Все, что я учил до этого, читал — все исчезло», — восторженно вспоминает актер.

По его словам, ему удалось лишь мимолетно пересечься с Никитой Сергеевичем, так как он не хотел надоедать уставшему после спектакля Михалкову. Однако в его памяти четко отпечатались две вещи — максимально крепкое сухое мужское рукопожатие режиссера — и его взгляд, в котором отражается не просто вечность, а целое поколение. Канделаки признается, что его та встреча, в лучшем смысле слова, свела с ума.

Актер также рассказал, что в данный момент он занят на съемках второго сезона сериала «Монастырь». Лео признался, что данный проект стал для него самым необычнымопытомво всей его карьере.

«Я дико рад знакомству с режиссером Сергеем Поповым — невероятно талантливый человек. Я, когда еще на первый кастинг пришел — у нас уже тогда какая-то такая ментальная связь случилась. С точки зрения сценария и так далее. Для меня, в каком-то смысле, это очень жизненная роль. Среди всех сериалов, в которых я снимался, наверное, это самый жесткий. Те сцены, в которых я оказывался в „Монастыре“, и в которых еще окажусь — такого опыта у меня никогда не было», — заявил Канделаки.

Более того, по его словам, съемки в «Монастыре» увлекли его не только с точки зрения актерского опыта, но и с точки зрения духовного просвещения.

«Понимаете, сериал „Монастырь“ — это как бы взгляд на религию через такую социальную призму. И в этом и есть большой смысл — то есть, есть институт веры и есть институт религии, и вот там как раз рассматривают институт религии. Вот с точки зрения института религии я как раз получаю большой духовный и интеллектуальный опыт», — поделился актер.

Ну и в заключении Лео Канделаки ответил, какую роль играет религия конкретно в его жизни.

«Если говорить про институт веры в моей жизни — я человек традиционный. Мы с семьей регулярно посещаем грузинскую церковь, потому что мы православные грузины. В этой церковной традиции я с самого детства, и я этому очень рад — что семья меня так интегрировала», — подытожила звезда.

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