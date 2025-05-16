Священник погиб в зоне СВО, спасая раненого бойца

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 323 0

Священник из Тобольска Сергий Вайда погиб в зоне СВО

В зоне Специальной военной операции погиб иерей Сергий Вайда

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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У него осталось 11 детей.

В зоне Специальной военной операции (СВО) погиб иерей из Красноярского края Сергей Вайда. Об этом сообщила Тобольская Митрополия на своей странице в социальной сети.

Вайда погиб 7 мая в зоне СВО, где был начальником батальона инженерных войск.

У мужчины остались жена и 11 детей.

Фото: ВКонтакте/Тобольская Митрополия/tobolskmitropol

«В 2005–2006 годах учился на первом курсе Тобольской духовной семинарии — поступал уже семейным из города Лангепаса, где и сейчас проживают родственники», — уточнили в Митрополии.

После Вайда получал духовное образование в Екатеринодарской семинарии. Затем служил священником на Кубани, а потом — в Канской епархии Красноярского края.

Отпевать погибшего будут по иерейскому чину, говорится в сообщении.

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