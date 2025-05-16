«Жертвы заслуживают справедливости»: раскрыта правда об отношениях P.Diddy и Бибера

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Бибер не был в числе жертв P.Diddy

Джастин Бибер раскрыл правду о связи с P.Diddy

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Diego Corredor/MediaPunch

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Певец дружил с сыновьями рэпера.

Рэпер P. Diddy не подвергал певца Джастина Бибера никакому из видов насилия. Заявление об этом от представителей звезды приводит TMZ.

До этого в сети было много слухов о том, что певец мог стать одной из жертв Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy) в возрасте 15 лет. Однако источники TMZ отмечают, что юный артист дружил с сыновьями рэпера Куинси и Джастином.

«Хотя Джастин не является среди жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно причинил вред. Смещение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которую по праву заслуживают эти жертвы», — сказали представители Бибера.

В сентябре 2024 года рэпера арестовали по обвинениям в сексуализированном насилии, рэкете, вовлечении женщин в проституцию и торговле людьми. В 2025 году Нью-Йорке начались суды по делу Комбса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Крис Браун был арестован по подозрению в избиении. Он ударил музыкального продюсера бутылкой шампанского по голове.

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