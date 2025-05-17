Москвичей пригласили увидеть уникальный фотопроект о памятниках войны

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 24 0

Снимки Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге — одни из самых эмоциональных.

Москвичей пригласили увидеть уникальный фотопроект о памятниках войны

Фото: mos.ru

В Москве 1 мая в при поддержке Департамента культуры и Московской дирекции массовых мероприятий открылся новый проект российского фотохудожника Михаила Розанова. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правителства Москвы.

Выставка «Память» — это путешествие по мемориалам Великой Отечественной— от Мурманска до Донецка, Волгограда и Минска.

Через объектив Михаила бетон, гранит, бронза и другие монументальные материи оживают, рассказывая истории мужества, трагедии и победы. Проект «Память» можно увидеть до начала июня на Тверском и Никитском бульварах, улице Арбат, ВДНХ, Поклонной горе и Сокольнической площади.

«Память» представлена мемориальными комплексами, созданными, чтобы мы никогда не забывали тех страшных событий, которые суждено было пережить нашему героическому народу», — рассказал автор.

Снимки Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге, где покоятся жертвы блокады, и легендарной Брестской крепости — одни из самых эмоциональных в проекте.

Выставка выходит за рамки 1941–1945 годов. Мемориал «Саур-Могила» под Донецком, разрушенный в 2014-м и восстановленный уже в наши дни, соединяет две эпохи: рядом с воинами Великой Отечественной теперь покоятся бойцы, погибшие в событиях последнего десятилетия.

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