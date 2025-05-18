Заветную корону получила представительница звездной семьи!

Состоялся финал ежегодного конкурса «Миссис Москва — 2025». Победительницей, самой красивой мамой столицы стала Марина Куклачева — невестка народного артиста РСФСР, артиста цирка и дрессировщика кошек Юрия Куклачева. Марина — супруга его старшего сына Дмитрия, оба они также работают в знаменитом Театре кошек.

В конкурсе приняли участие 22 женщины, подарившие жизнь 23-м мальчикам и 16-ти девочкам. Некоторые из них — многодетные мамы, молодые бабушки и жены военных, которые сейчас несут свою службу в зоне спецоперации. Конкурсантки не только хранительницы домашнего очага, они также успешны в разных профессиональных сферах — медицине, психологии, актерском мастерстве, спорте и других.

Финал «Миссис Москва — 2025» прошел в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood. Ведущими вечера стали актер Александр Суворов и победительница 2022 года Нина Банная. В жюри заседали певицы Анжелика Агурбаш, Азиза и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Корону победительнице вручила Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга — главная красавица столицы прошлого года.

Юрий Куклачев пришел на конкурс поддержать невестку, он вышел на сцену и поздравил ее, зачитав стихотворение. В зале радовался за нее и супруг. В заключительной речи Марина Куклачева отметила, насколько важно женщине опираться на крепкое мужское плечо.

«Запомните, мужчина любит делами. Когда у вас хорошие мужья, вы всегда будете королевами», — сказала женщина.

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